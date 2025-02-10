Yavuz Ağıralioğlu’nun Genel Başkanı olduğu Anahtar Parti’nin Çorum Kurucu İl Başkanı Nurullah Müstet, önceki gün yapılan kurucu il yönetimi toplantısında il yönetim ve görev listesini açıkladı.
Anahtar Parti’nin Çorum teşkilatlanmasında çeşitli meslek kollarından oluşan il yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle:
İl Başkanı: Nurullah Müstet
Sekreter: Kadir Berkay Damar-Emrah Halil Avcıl
Teşkilat Başkanı: Hüseyin Karakuş - Bayram Şahin
Siyasi İşler Başkanı: Mehmet Algır - Bilal Işık
İdari ve Mali İşler Başkanı: Mehmet Ali Sakman – Niyazi Ünel
Kalkınma Politikaları Başkanı: İlhan İlkutlu - Yaşar Uygun
Çevre, Şehircilik, Su ve Afet Politikaları Başkanı: Ferhat Temür - Adem Alanlı
Ekonomi Politikaları Başkanı: İsrafil Kürşad Güngör - Ahmet Gayretli
Tarım Politikaları Başkanı: Cumhur Yüksel - Fazlı Yılmaz
AR-GE ve Parti İçi Eğitim Kolu Başkanı: Burak Yıldırım - Ali Gülhan Altıparmak
Hukuk Politikaları Başkanı: Oğuzhan Çelik - Murat Özsağlam
Seçim İşleri Politikaları Başkanı: Bahattin Tayfun Buğdüz - Sinem Damar
Kurumsal İlişkiler Başkanı: Erhan Ahıskalı - Çetin Lale- Harun Kabakçı
İl Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı: Hacer Körüklü - Canan Cerit
STK İşleri Başkanı: Sedat Sur - Fuat Erdemli - Ahmet Coşkun
Eğitim Politikaları Başkanı: Özge Gers - Abdullah Kavuncu
Toplumsal Politikalar Başkanı: Dursun Çolak - Murat Demir
Medya ve Tanıtım Başkanı: Abdulsamet Baran - Cihat Sakman
Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkiler Başkanı: Sercan Celiz - Faruk Koltaş
Yerel Yönetimler Başkanı: Abdulsamet Poyraz - Erdal Taş
Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı: Nurettin Güleçyüz - Ogün Demirparmak
Gençlik Kolları Başkanı: Şükrü Daştan
Kadın Kolları Başkanı: Merve Kurtoğlu
Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, yapılan toplantıda birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, “Bizleri daha yakından tanımak isteyen herkesi Partimize bekleriz’’ dedi.