Yavuz Ağıralioğlu’nun Genel Başkanı olduğu Anahtar Parti’nin Çorum Kurucu İl Başkanı Nurullah Müstet, önceki gün yapılan kurucu il yönetimi toplantısında il yönetim ve görev listesini açıkladı.

Anahtar Parti’nin Çorum teşkilatlanmasında çeşitli meslek kollarından oluşan il yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle:

İl Başkanı: Nurullah Müstet

Sekreter: Kadir Berkay Damar-Emrah Halil Avcıl

Teşkilat Başkanı: Hüseyin Karakuş - Bayram Şahin

Siyasi İşler Başkanı: Mehmet Algır - Bilal Işık

İdari ve Mali İşler Başkanı: Mehmet Ali Sakman – Niyazi Ünel

Kalkınma Politikaları Başkanı: İlhan İlkutlu - Yaşar Uygun

Çevre, Şehircilik, Su ve Afet Politikaları Başkanı: Ferhat Temür - Adem Alanlı

Ekonomi Politikaları Başkanı: İsrafil Kürşad Güngör - Ahmet Gayretli

Tarım Politikaları Başkanı: Cumhur Yüksel - Fazlı Yılmaz

AR-GE ve Parti İçi Eğitim Kolu Başkanı: Burak Yıldırım - Ali Gülhan Altıparmak

Hukuk Politikaları Başkanı: Oğuzhan Çelik - Murat Özsağlam

Seçim İşleri Politikaları Başkanı: Bahattin Tayfun Buğdüz - Sinem Damar

Kurumsal İlişkiler Başkanı: Erhan Ahıskalı - Çetin Lale- Harun Kabakçı

İl Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı: Hacer Körüklü - Canan Cerit

STK İşleri Başkanı: Sedat Sur - Fuat Erdemli - Ahmet Coşkun

Eğitim Politikaları Başkanı: Özge Gers - Abdullah Kavuncu

Toplumsal Politikalar Başkanı: Dursun Çolak - Murat Demir

Medya ve Tanıtım Başkanı: Abdulsamet Baran - Cihat Sakman

Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkiler Başkanı: Sercan Celiz - Faruk Koltaş

Yerel Yönetimler Başkanı: Abdulsamet Poyraz - Erdal Taş

Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı: Nurettin Güleçyüz - Ogün Demirparmak

Gençlik Kolları Başkanı: Şükrü Daştan

Kadın Kolları Başkanı: Merve Kurtoğlu

Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, yapılan toplantıda birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, “Bizleri daha yakından tanımak isteyen herkesi Partimize bekleriz’’ dedi.