Analig Futbol Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek sporcular belirlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol antrenörleri Hüseyin Eğer ve Mustafa Veran tarafından yapılan seçme sonunda 2013 doğumlu sporcular arasında yapılan müsabakalar sonunda Çorum FK, Mimar Sinanspor, Vefaspor, Hattuşashor, İskilipgücüspor, Alacasspor ve Osmancık Kandiberspor kulübünden 14 sporcudan oluşan il takımı belirlendi.

Buna göre Analig takımında Çorum FK’dan Yusuf Egem Yaman ve Kaan Şahin, Vefaspor’dan Ferhat atak, ahmet Taha Kartal ve Yusuf Ramazan Coşkun, Hattuşaspor’dan Ömer Ege Eser, Osmancık Kandiberspor’dan Yusuf Miraç Akyüz, İskilipgücüspor’dün Ahmet Arda Akcan, Mimar Sinanspor’dan Deniz Kıdak, Mehmet Fındık, Eymen Gülbaz, Emirhan Özenç, Alacaspor’dan Furkan Erdoğan ve Anadolu FK’dan Eymen Çorlu.

Analig futbol 1. Etüh 5. grup müsabakaları 18-22 Haziran tarihleri arasında Düzce’de yapılacak. Grupta Çorum ile birlikte Amasya, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop ile Zonguldak karmaları mücadele edecek. Grup maçları sonunda birinci olan takım yarı final grubuna yükselecek.