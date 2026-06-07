Çorum’da, akademi ile Alevi toplumunu aynı zeminde buluşturmayı hedefleyen “I. Uluslararası Alevilik Çalışmaları Kongresi” 5-7 Haziran tarihleri arasında yapıldı.

Hacı Bektaş Veli Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen kongrede, yurt dışından ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 90 bilim insanı üç ayrı salonda sunum gerçekleştirdi.

Kongrenin açılışına Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, DEM Parti İl Başkanı Hasan Satılmış, Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, Aleviliğin tarihsel ve toplumsal önemine dikkat çekerek, bu toprakların geçmişten bugüne farklı inançlara ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Özdel, Hititler döneminden bu yana farklı inançların izlerini taşıyan coğrafyada, günümüzde Alevi inancının görmezden gelindiğini ileri sürdü.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nail Elhan ise konuşmasında kongrenin mütevazı koşullarda gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Kongrenin yalnızca akademik bir buluşma olmadığını vurgulayan Elhan, “Bu etkinlik, Aleviliği kendi diliyle ve kendi gerçekliği içinde ele almayı amaçlıyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Nail Elhan’ın moderatörlüğünde, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şen, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Ertit ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Dinler’in katılımıyla “Laiklik ve sekülerleşme ekseninde Alevilik” konulu panel gerçekleştirildi.