Amasya’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final grup maçlarında Çorumlu sporcular iki gümüş üç bronz madalya kazandılar.

20-22 Haziran tarihleri arasında Amasya’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final grup maçlarında Çorum’dan 10 kız 6 erkek 16 erkek sporcu mücadele etti.

Erkekler 41 kiloda Atılımspor kulübünden Mustafa Eyven Avcıoğlu ve 57 kiloda Gençlikspor kulübünden Semih Erkan Gümüş finalde kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldular.

Kadınlar 47 kiloda Mehmet Akif Ersoyspor kulübünden Yaren Uzun, 55 kiloda adnan Menderesspor kulübünden Yağmur Biçer, 37 kiloda Anadolu Yıldızlarıspor kulübünden Gizem Bilgiç sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Çorumlu sporcular kazandıkları iki gümüş üç bronz madalyaya karşın takım sıralamasında dereceye giremediği için Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı elde edemedi.