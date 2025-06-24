Sivas’ta yapılan U 11, U 12, U 13 ve U 14 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyespor güreşcileri bir altın, üç bronz birde beşincilik madalyası aldılar.

6300 güreşcinin mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında 12 yaş 48 kiloda Berkay Gözübüyük tüm maçlarını kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

34 kiloda Eymen Ege Yalçın, ve 88 kiloda Baki Eren Organgazi üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

U 14 yaş 52 kiloda Eren Çam üçüncü olarak bronz madalya kazanırken 11 yaş 78 kiloda Muhammed Talha Kartal ise beşincilik ödülünün sahibi oldu.

U 12 kategorisinde Çorum Belediyespor dört sporcu ile katıldığı şampiyonada takım halinde dördüncü oldu.

BAŞKAN AŞGIN’DAN TEBRİK

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sporcularımızı ve onları yetiştiren kıymetli antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Bu büyük başarıyla Çorum’umuzu gururlandıran tüm evlatlarımızın alınlarından öpüyorum.” ifadelerini kullandı.