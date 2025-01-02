Angola vatandaşı Sebastiao Gamboa Francısco, Çorum İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreni ile Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Sebastiao Gamboa Francısco’nun ismini ise ‘Halid’ olarak değiştirdi.

Eğitim için Çorum’a gelen Sebastiao Gamboa Francısco, Müslüman olmak için İl Müftülüğe başvurdu. Francisco için İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, ilk olarak İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel bilgiler de verdi. Müslüman olmakla beraber kendileri için hayatlarında yeni ve temiz bir sayfa açıldığından bahseden Müftü Yıldırım, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve sıhhatle başarılı ve huzurlu bir ömür geçirmesi temenni etti.

Yapılan duanın ardından İl Müftüsü Yıldırım, Halid’e Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Peygamber efendimizin hayatı, seccade ve tesbih hediye etti.