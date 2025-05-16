Çankırı’da dün başlayan U 15 grup birinciliğinde temsilcimiz Vefaspor ilk maçında grubun iddialı takımı Ankara Alkulaspor takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Altı takımın üçerli iki grupta mücadele ettiği U 15 ligi grup birinciliğinde A grubunda yer alan temsilcimiz Vefaspor ilk maçında Ankara Alkulaspor ile karşılaştı.

Maça Ankara takımı etkili başladı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol için yüklenen Vefaspor Elvan Efe’nin golü skoru 1-1 yaptı.

Maçın bundan sonraki bölümünde galibiyet için yüklenen temsilcimiz son vuruşta başarılı olamayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Fikstür gereği Vefaspor bugün saat 16’da grupta ikinci maçında Kırıkkale FK ile karşılaşacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde yarın oynanacak Ankara Alkulaspor ile Kırıkkale FK maçının sonucunu bekleyecek.

Bu maçı Ankara takımı kazanması halinde iki takım penaltı atışları sonunda finale yükselen takım belli olacak.