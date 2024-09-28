Bir televizyon programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Çorum hızlı tren ihalesinin önümüzdeki ay yapılacağını söyledi.

5 MİLYON KİŞİ HIZLI TREN İLE SEYAHAT EDECEK

Samsun'dan Sarp'a hızlı tren çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Uraloğlu, “Muhtemelen önümüzdeki ay Ankara-Çorum arasının ihalesini yapacağız. Biz bunu hayata geçirdiğimiz zaman Doğu Karadeniz'deki 5 milyonun üzerindeki nüfusa hem yolculuk anlamında hem yük anlamında hitap edeceğiz” diye konuştu.