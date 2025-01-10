Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi arasında, Sanayici İşbirliği ile Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP) kapsamında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Çorum Valiliği’nde düzenlenen törene; Çorum Valisi Ali Çalgan, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Çorum OSB Yönetim Kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü ve çok sayıda sanayici katıldı.

Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, SİMEP Projesi’nin sanayi ve eğitim dünyası için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, “Sanayimizin sürdürülebilir kalkınması için nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. Bu iş birliğiyle gençlerimizi geleceğe daha iyi hazırlamayı hedefliyoruz. Mesleki eğitime yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu projeyi farklı OSB’lerde de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ise konuşmasında, sanayicilerin en büyük sorunlarından birinin nitelikli iş gücü ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Bu protokol, hem gençlerimizin meslek sahibi olmasını sağlayacak hem de sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünü karşılayacak. SİMEP Projesi ile mesleki eğitimi ülke genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

Protokol kapsamında, mesleki eğitim ile sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün artırılması ve gençlerin meslek sahibi olarak sanayiye kazandırılması hedefleniyor. SİMEP Projesi, farklı OSB’lere de taşınarak ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Proje çerçevesinde öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilerek, gençlerin iş hayatına donanımlı bir şekilde başlamaları sağlanacak.

Ayrıca, iş dünyası ile eğitim kurumları arasında daha güçlü bağların kurulması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor.

Protokol ile SİMEP Projesi’nin farklı bölgelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.