Ankara'da bugün meydana gelen trafik kazasında iki Çorumlu hayatını kaybetti.

Çorum'un İskilip ilçesi Musular köyü nüfusuna kayıtlı olup İskilip’te kaportacı esnafı olarak tanınan, iki çocuk babası Ali Candan (48), ile eniştesi Çorum'un İskilip ilçesi Eskiköy köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'nın Pursaklar ilçesinde aşcılık yapan Bahri Özdil, bugün Konya–Ankara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Bahri Özdil'in cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Eskiköy köyü mezarlığına defnedilecek.