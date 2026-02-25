İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a geldi.

Yaklaşık 5 yıl Çorum Valiliği görevini yürüten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 3 yıl aranın ardından bir dizi ziyaret için Çorum’a geldi.

2018–2023 yılları arasında Çorum Valisi olarak görev yaptıktan sonra Erzurum’a atanan Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla iki hafta önce İçişleri Bakanı olarak göreve başladı.

Çorum ziyareti kapsamında ilk olarak Çorum Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Çiftçi’yi Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın karşıladı.

Valilik ziyareti kapsamında tören mangasını selamlayan Bakan Çiftçi, protokolle selamlaştıktan sonra Valilik makamına geçerek anı defterini imzaladı.

Basın kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Çiftçi, Çorum Belediye Başkanlığı’nı AK Parti ve MHP İl Başkanlığı’nı da ziyaret edecek.