Türk Ocakları Çorum Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen nezaket ziyaretinde Vali Ali Çalgan, yeni yönetimi tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Prof. Dr. İrfan Çağlar da Vali Çalgan’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ziyaret anısına 115 yıllık köklü geçmişe sahip olan Türk Yurdu dergisini hediye etti.

Ziyarette yönetim kurulu üyeleri Dr. Alperen Uluer Yaşar, Hasan Hüseyin Hastaoğlu ve Mustafa Burak Yalçın ile denetleme kurulu üyeleri Fahri Azkur ve Mustafa Onur Tetik de hazır bulundu.