1978 yılında Tahir Demir tarafından kurulan ve 47 yıldır Çorum’da mobilya sektörüne yön veren Ankara Mobilya, 7 katlı yeni mağazasına taşındı.

7 KATLI DEV MAĞAZA

Çorum’da Uğur Mumcu Caddesi’nde ‘Mobilya Aksesuar’ şubesi ile birlikte şimdi 7 katlı dev mağazasında Çorum halkına hizmet veren Ankara Mobilya, birbirinden şık, konforlu ve hesaplı ürünleri ile müşterilerini bekliyor.

Yemek odasından yatak odasına, avangarde koltuk takımlarından oturma gruplarına, kanepe, yaylı yataklar, baza başlık ve aksesuar çeşitleri, yemek odası takımları, sandalye ve köşe takımlarına kadar hem kaliteli hem de her bütçeye uygun ürünleriyle Ankara Mobilya, Çorum halkının en çok tercih ettiği mobilya markalarından biri oldu.

YÜZDE 30’A VARAN İNDİRİM KAMPANYASI

1500 metrekarelik 7 katlı yeni dev mağazalarında yeni kampanyaların Çorum halkını beklediğini belirten Tahir Demir ve oğulları, nakit alımlarda seçili ürünlerde yüzde 30’a varan indirim kampanyası başlattıklarını ayrıca bütün ürünlerde kredi kartına 6 ay taksit imkanlarının bulunduğunu söyledi.

Ankara Mobilya olarak fabrikasyon ürünler değil, Ankara’da özel kendi imalat ürünlerini Çorum halkının beğenisine sunduklarını ifade eden Demir, kişiye özel mobilya tasarım yapabildiklerini kaydetti.

KİŞİYE ÖZEL TASARIM

İsteyen müşterilere özel tasarım bile yaptıklarını dile getiren Demir; “Kişiye özel tasarım, ölçü, renk, farklı renk kumaş seçeneklerimiz mevcuttur.” dedi

Son trend mobilya ürünlerini görücüye çıkardıklarını aktaran Tahir Demir; “Yeni sezon en trend ürünlerimizi görmek ve kampanyalarımız hakkında bilgi almak isteyen herkesi Uğur Mumcu Caddesi numara 40 adresindeki mağazalarına davet etti.

ÜCRETSİZ TESLİMAT SEÇENEĞİ

Ücretsiz teslimat seçeneklerinin de bulunduğunu belirten Demir; “Kaliteli, şık ve konforlu mobilyalarımızı evinize ücretsiz taşıyoruz.” dedi

Demir, yeni evlenenler veya evini yenilemek isteyenler için 0 507 117 36 09 telefon numarasını arayarak bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.