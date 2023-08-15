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Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğü’ne Çorumlu hemşehrimiz Hasan Bedirhan Aka atandı.

HASAN BEDİRHAN AKA KİMDİR?

Hasan Bedirhan Aka, 18.01. 1980 Osmancık doğumlu. İlk-Orta ve Lise eğitimini Osmancık’ta tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden 2002 yılında mezun oldu.

2004 yılında Yozgat Şeker Fabrikasında Elektrik Mühendisi olarak göreve başladı.

2008-2017 yılları arasında Çorum Şeker Fabrikasında Teknik Şef, Teknik Müdür Yardımcısı ve Teknik Müdür olarak görev yaptı.

2017-2020 yılları arasında Kastamonu Şeker Fabrikasında, 2020-2023 yılları arasında Yozgat Şeker Fabrikasında Müdür olarak görev yaptı.

Haziran 2023 tarihinde Ankara Şeker Fabrikasına tayini çıkan Hasan Bedirhan Aka, buradaki görevine 21 Ağustos 2023 tarihi itibari ile başlayacak.