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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sitesinde yayımlanan duyurulara göre, güneş enerjisi santralleri (GES) için Çorum ve Şanlıurfa, karasal rüzgar enerjisi santrali (RES) için Kayseri ve Sivas'taki alanlar, deniz üstü RES'te ise Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga açıklarındaki bölgeler yeni YEKA projeleri için aday olarak belirlendi.

Türkiye, cari açığın azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele, yerli enerji teknolojisinin geliştirilmesi, temiz enerji sektöründe nitelikli eleman yetiştirilmesi ve elektrik üretiminde temiz enerji kaynaklarının payının artırılması için farklı ölçeklerde ve Türkiye'nin neredeyse tüm şehirlerinde yeni projeleri hayata geçiriyor.

Ülkenin yenilenebilir enerji kurulu gücü 5 Ağustos itibarıyla rüzgarda 11 bin 580 megavat, güneşte 10 bin 352, biyokütlede 2 bin 33, barajlı hidroelektrik santrallerinde 3 bin 282, akarsuda 8 bin 310, jeotermal enerjide 1691 megavata ulaştı. Bu kapsamda, ağustos başında karasal ve deniz üstü rüzgar ile güneşte YEKA projeleri için aday şehirlerin belirlenmesinin ardından enerjide yatırımlar hız kazanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 17 ildeki toplam 29 adet sahayı, rüzgar enerjisine dayalı YEKA olarak ilan etti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 17 ildeki toplam 29 adet sahayı, rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir kaynak alanları (YEKA) arasına aldı. Rüzgar enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edilen sahaların bulunduğu iller aşağıdaki gibi listelendi.

Adıyaman, Çankırı, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Karaman, Kütahya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat

Rüzgar enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edilen sahaların bulunduğu iller, ilçeler, YEKA Kodları ve yüzölçümleri ise şu şekilde listelendi.

ADIYAMAN, MALATYA İlçe: Sincik, PütürgeYEKA Kodu: Adıyaman-2 YEKA RES Yüzölçümü: 47.65km2

ÇANKIRI İlçe: Bayramören, IlgazYEKA Kodu: Çankırı-4 YEKA RESYüzölçümü: 23.30km2

ÇANKIRI İlçe: Şabanözü, Korgun, Kurşunlu, OrtaYEKA Kodu: Çankırı-5 YEKA RES Yüzölçümü: 39.29km2

ÇORUM İlçe: AlacaYEKA Kodu: Çorum-2 YEKA RES Yüzölçümü: 39.29km2

ELAZIĞ İlçe: SivriceYEKA Kodu: Elazığ-3 YEKA RESYüzölçümü: 54.19km2

ELAZIĞ İlçe: Alacakaya, MadenYEKA Kodu: Elazığ-4 YEKA RES Yüzölçümü: 26.27km2

GİRESUN İlçe: Şebinkarahisar, DereliYEKA Kodu: Giresun-2 YEKA RES Yüzölçümü: 35.63km2

GİRESUN İlçe: Alucra, ŞebinkarahisarYEKA Kodu: Giresun-3 YEKA RES Yüzölçümü: 38.59km2

GİRESUN, GÜMÜŞHANEİlçe: Alucra, Yağlıdere, KürtünYEKA Kodu: Giresun-4 YEKA RES Yüzölçümü: 27.08km2

GİRESUN, ORDUİlçe: Bulancak, Dereli, KabadüzYEKA Kodu: Giresun-6 YEKA RESYüzölçümü: 52.90km2

KARAMAN İlçe: MerkezYEKA Kodu: Karaman-2 YEKA RESYüzölçümü: 19.20km2

KÜTAHYA, UŞAKİlçe: Gediz, BanazYEKA Kodu: Kütahya-1 YEKA RESYüzölçümü: 21.87km2

KÜTAHYA İlçe: Çavdarhisar, Gediz, HisarcıkYEKA Kodu: Kütahya-2 YEKA RES Yüzölçümü: 19.91km2

KÜTAHYA, UŞAKİlçe: Gediz, MerkezYEKA Kodu: Kütahya-4 YEKA RESYüzölçümü: 20.92km2

KÜTAHYAİlçe: Merkez YEKA Kodu: Kütahya-5 YEKA RESYüzölçümü: 11.03km2

KÜTAHYA, ESKİŞEHİRİlçe: Merkez, SeyitgaziYEKA Kodu: Kütahya-5-2 YEKA RESYüzölçümü: 9.56km2

MALATYAİlçe: Battalgazi YEKA Kodu: Malatya-2 YEKA RESYüzölçümü: 113.78km2

ORDUİlçe: Mesudiye, KabadüzYEKA Kodu: Ordu-1 YEKA RESYüzölçümü: 22km2

ORDU, TOKATİlçe: Gölköy, Aybastı, ReşadiyeYEKA Kodu: Ordu-3 YEKA RESYüzölçümü: 15,88km2

SAMSUN İlçe: Havza, KavakYEKA Kodu: R3-Samsun-1Yüzölçümü: 41,75km2

SİVASİlçe: Gürün, KangalYEKA Kodu: Sivas-3-1 YEKA RESYüzölçümü: 64,26km2

SİVAS İlçe: Altınyayla, Ulaş, KangalYEKA Kodu: Sivas-3-2 YEKA RESYüzölçümü: 46,70km2

TOKAT, SİVAS İlçe: Merkez, YıldızeliYEKA Kodu: Tokat-2 YEKA RESYüzölçümü: 132,53km2

TOKAT, SİVAS İlçe: Merkez, Almus, YıldızeliYEKA Kodu: Tokat-3 YEKA RESYüzölçümü: 132,27km2

TOKAT İlçe: Merkez, AlmusYEKA Kodu: Tokat-8 YEKA RESYüzölçümü: 65,97km2

TOKA Tİlçe: Erbaa YEKA Kodu: Tokat-9 YEKA RESYüzölçümü: 132,48km2

TRABZON, GÜMÜŞHANE İlçe: Araklı, MerkezYEKA Kodu: Trabzon-2 YEKA RESYüzölçümü: 13,13km2

TRABZON, GÜMÜŞHANE İlçe: Maçka, TorulYEKA Kodu: Trabzon-4 YEKA RESYüzölçümü: 18,59km2

YOZGATİlçe: Çekerek YEKA Kodu: Yozgat-2 YEKA RESYüzölçümü: 17,56km2.