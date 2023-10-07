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Ankara'da yaşayan Çorumlu sayısı neredeyse Çorum'da nüfusu ile eşit hale geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak yayımlanan ikamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il istatistikleri kapsamında, Ankara’da yaşayan ve nüfusu başka ile kayıtlı olan kişilerin illeri sıralamasında Çorum 435 bin 452 kişi ile ilk sırada, Yozgat, 391 bin 175 kişi ile ikinci, Çankırı 259 bin 533 kişi ile sıralamada üçüncü sırada bulunuyor.

217 bin 355 kişi ile Kırşehir ve 214 bin 246 ile Kırıkkale ise ilk beşi tamamlayan iller.

ANKARA’DA EN AZ YALOVALI VAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan istatistiğe göre Başkent Ankara’da yaşayan kütüğe farklı yere ait iller hesaplandığında Ankara’da en az Yalovalı olduğu göze çarpıyor.

Bu kategoride ise bin 438 kişi ile Yalova, 3 bin 541 kişi ile Hakkari, 4 bin 679 kişi ile Kırklareli, 4 bin 901 kişi ile Tekirdağ ve 4 bin 969 kişi ile Edirne olarak sıralandı.