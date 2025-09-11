400 bine yakın Çorumlunun yaşadığı başkent Ankara'da bu sabah 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Başkent Ankara'da bu sabah saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Kalecik ilçesi olan depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından Çankırı Fay Zonu'na dikkat çekti. Görür, bu fay zonunun 7'ye varan deprem üretebileceğini söyledi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet