Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının biletleri satışa çıktı.

Kırmızı Siyahlı takımın 17. haftada sahasında oynayacağı Ankaragücü maçının biletleri pasolig üzerinden satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sağ kapalı ve güney kale arkası tribünleri bu maçta kapalı olacak. Bu maçta Çorum FK’nın D 4 ve Vip Tribün A’da bulunan taraftar cezalı olduğu için maça giremeyecekler.

Konuk Ankaragücü’nün Boluspor ile oynadığı maçta ceza alan taraftarlar pazar günki maça giriş yapamayacaklar.

Bilet fiyatlarında ise Çorum FK yönetimi değişiklik yapmadı. Buna göre VİP B tribün 1500 lira, VİP A ve D tribün 500 lira sol kapalı tribün 300 lira maraton 250 lira kale arkası 100 ve misafir tribün biletleri ise 130 liradan satışa çıktı.