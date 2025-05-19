ORC Araştırma’nın muhtemel bir seçimde Çorum'un AK Parti'den CHP'ye geçeceği siyasette tansiyonu yükseltti. AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, 'ısmarlama anket' diye tepki gösterirken, CHP'li Tuncay Yılmaz ise anket üzerinden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a yüklendi.

YAKUP ALAR'DAN TEPKİ

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, bir anket firmasının yaptığı son ankette Çorum’u AK Partinin kaybedeceği iller arasında göstermesine tepki gösterdi.

“Bir anket firması Çorum'un da içinde bulunduğu birçok il için "Siyasi Eğilimler Araştırması" yayınla(ttırıl) dı. Sözde anket şirketi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminden iki gün önce de Kemal Kılıçdaroğlu’nun %51,7'lik oy oranı ile ilk turda kazanacağını ilan etmiş ancak halkımızın iradesi sandığa yansıyarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanmıştı” diyerek açıklamasına başlayan AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, “12 Mayıs 2023 tarihli ankete göre yaklaşık 7 puanlık bir (y)a(nı)lgıya düşenler bugün de aynı görevi icra etmeye devam etmektedir. Bu millet, yüzyılın yolsuzluğunu yapanları savunmak için vatandaşı sokağa çağıranlara, tıpkı 1993 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan İSKİ skandalında olduğu gibi prim vermez, oy vermez” ifadelerini kullandı.

'SEÇİM ISMARLAMA ANKETLE DEĞİL, VATANDAŞA HİZMETLE VE SANDIKTA KAZANILIR'

Anket şirketinin, yolsuzluklarla itibar kaybeden ana muhalefet partisine can suyu verme çabasına girse de, milletin bu tip manipülasyonlara asla müsaade etmeyeceğinin vurgulayan Alar, “Seçim, ısmarlama anketle değil vatandaşa hizmetle ve sandıkta kazanılır. Kuruluşundan bugüne kadar, AK Parti Çorum'daki tüm seçimleri 1. parti olarak zaferle tamamlamıştır. Anket siyaseti ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan yolsuzlukları örtmeye çalışanlara en güzel cevabı halkımız yine vakti geldiğinde aynı şekilde sandıkta verecektir” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: BELEDİYECİLİK HALKIN KALBİNDE YAZILIR, DERGİ KAPAĞINDA DEĞİL'

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz da ORC Araştırma’nın Çorum’un AK Parti’den CHP’ye geçtiği anketle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Şaşgınız' notuyla paylaşım yapan Tuncay Yılmaz, açıklamasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı da eleştirerek, "Oy oranı düşmüş. Oy sayısı yaklaşık 9.000 azalmış. Halk desteği gerilemiş. Ama ödül verilmiş. Neyin ödülü bu?" dedi.

'GÖSTERMELİK ÖDÜLLERLE BAŞARI MI İNŞA EDİLİR?'

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Göstermelik ödüllerle başarı mı inşa ediliyor? Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kent ve Başkan Dergisi tarafından “Yılın İl Belediye Başkanı” ilan edilmiş. Peki hangi başarıya binaen?

2019 Yerel Seçimi:

AK Parti – %43,28 | 63.866 oy

2024 Yerel Seçimi:

AK Parti – %40,55 | 54.805 oy

Oy oranı düşmüş. Oy sayısı yaklaşık 9.000 azalmış. Halk desteği gerilemiş. Ama ödül verilmiş. Neyin ödülü bu? Halktan düşen her oy, halkın verdiği en anlamlı karne değil midir? Sandıkta eriyen desteği ödül kürsüsünde parlatmak, ne halkı ne de aklı selim kamuoyunu kandırır.

'KİMLERE HALKIN PARASI FANTEZİ İÇİN PEŞKEŞ ÇEKİLDİ?,

Belediyecilik sahada kazanılır, plaketle değil; halkın kalbinde yazılır, dergi kapağında değil. Bir sonraki seçimde Çorum Belediyesini aldığımızda tüm şaibeleri, yolsuzlukları ortaya çıkartıp hesap soracağız. O zaman göreceğiz yılın belediye başkanı olabilmek için ne paralar döküldü? Kimlere halkın parası fantezi için peşkeş çekildi? Hepsini ortaya çıkartıp belediye binasına pankartla asacağız. Bakalım aşkın bedeli halkımıza ne kadara mâl olmuş."