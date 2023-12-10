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Esenyurt'ta annesini dövdüğü için komşular tarafından darp edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelmiş, annesini döven bir şahıs komşular tarafından darp edilmişti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, annenin ifadesini aldı.

Konu ile ilgili inceleme başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Cihan A.K. isimli zanlı, adliyeye sevk edildi.