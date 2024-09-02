Antalya’da, Çorumlu İş İnsanları Platformu tanışma ve kaynaşma toplantısı düzenledi.
Çorumlu İş İnsanları Platformu, 15 iş dalından 35 kişiyi bir araya getirerek, tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
Fikret Uslu, Halil Güvenbaş, Hüseyin Kemeç, Bektaş Tuna öncülüğünde kurulan Çorumlu İş İnsanları Platformu'nun başkanlık görevine Halil Güvenbaş getirildi.
Platform Başkanı Halil Güvenbaş, konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayarak “Hedefimiz; Çorumlu iş insanlarını, Antalya iş dünyasına tanıtmak ve ticari faaliyetlerini geliştirmek” dedi.
Editör: İhlas Haber Ajansı