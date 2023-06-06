Arayan bulamıyor bulan da aylarca sıra bekliyor belirsizliğin yaşandığı fiyatların arttığı otomotiv piyasası yeni adımları bekliyor. Uzmanlara göre otomotiv satışı ve fiyatların seyrini belirleyecek 3 kritik nokta var. İlki sıfır araç temininin artması.

Şu anda otomotiv sektöründe yaşanan en büyük sıkıntı sıfır araç yokluğu sektör temsilcilerine göre sıfır araç sayısı artar ve araç bulunabilirse bu piyasayı olumlu etkileyecek ve haliyle fiyatlar da düşmüş olacak.

Sektör temsilcilerine göre araç yatırım olarak görülmediği zaman piyasada sıkıntı olmayacak, stokta tutulduğu için fiyatlar yükseliyor.

Araç piyasasını belirleyen ikinci nokta döviz kuru. Sektör temsilcilerine göre kur yükselirse araç fiyatları yükselir kur yükselmezse araçlar durduğu yerde prim yapmayacaktır.

Satışların gidişatını belirleyecek üçüncü keskin viraj ise krediye erişimin kolaylaşması. Kredi olmadığı için vatandaşlar araç alamıyor.

AKSESUARA 100 BİN TL FARK İSTEDİLER

Öte yandan aksesuar ve ek donanım sıfır araç alanların kabusu haline geldi. Bayiler ekstra ücret talep ediyor. İstanbul’da yaşayan Uğur Korkmaz araç satın almak için bayiye gitti kendisinden 100 bin TL fark istenince büyük şok yaşadı ve konuyu yargıya taşıdı.

Uğur Korkmaz, “Markanın liste fiyatı 793 bin TL, bize dediler ki 100 bin TL aksesuar bedeli, işin içinde fırsatçılık var. 100 bin TL gibi bir fark var, kolay kazanılan bir para değil” dedi.

Korkmaz buna itiraz edince bayi ise satıştan vazgeçti. Uğur Korkmaz, “Aracı veremiyoruz dediler, biz bunun sebebini sorduk ‘araç sayısı az geldiği için farklı kanallardan kar edip ayakta kalmaya çalışıyor’ dediler”

Tüketici Hakem Heyeti üzerinden durumu şikayet eden Uğur Korkmaz’ı bayi yetkilisi aradı. Bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi, durumu telafi etmek istediğini söyledi. Korkmaz aracı satın almak için gitti fakat bu sefer de farklı bir durumla karşılaştı. Bu sefer de istediği aracı değil başka bir aracı satmak istediler.

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