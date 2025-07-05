Adıyaman'da yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Hasan Bağcı'nın aracı yuvarlandığı uçurumda dron ile tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 20149 Sokak'ta ikamet eden Sait ve Zeynep çiftinin 5 çocuğundan biri olan 32 yaşındaki Hasan Bağcı, 23 Haziran akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmemiş ve ailesi durumu Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmişti.

Bağcı'nın kayıp olarak ihbar edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Yapılan çalışmalarda Hasan Bağcı'nın aracıyla Adıyaman- Çelikhan Karayoluna giriş yaptığı tespit edildi. Hasan Bağcı'nın izini takip eden ekipler, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı köyü yakınlarında dron ile arama yaptı. Havadan görüntülerin alınmasıyla uçuruma yuvarlanmış bir araç tespit edildi.

Aracın bulunduğu yere giden ekipler, araç içerisinde Hasan Bağcı'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hasan Bağcı'nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.