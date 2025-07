Çorum'da "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" Projesi çerçevesinde koruyucu ailelerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, "Her çocuk bir aile yanında büyümeyi hak eder" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2012 yılında hayata geçirilen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" Projesi çerçevesinde, Çorum'da korucu aile farkındalığını artırmak amacıyla bir toplantı düzenlendi.

Çocukların ve gençlerin fiziksel, psikolojik ve ahlaki açıdan sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve onlara huzurlu bir aile ortamı sunmak amacıyla yürütülen proje çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya katılan davetlilere, korucu aile projesiyle ilgili bilgiler verildi.

Toplumda "gönüllülük" kavramına yönelik farkındalık geliştirmek ve korucu aile hizmetini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, birçok konu ele alındı.

Uzmanlar tarafından toplantıda yapılan sunumda, Çorum'da 82 koruyucu ailenin bulunduğu belirtildi.

Sunumda "Gönül Elçileri" Projesinin başlamasıyla korucu aile sayısının arttığının ifade edildi.



"Her çocuk bir aile yanında büyümeyi hak eder"

Düzenlenen programa katılım sağlayan ve koruyucu ailenin önemine dikkat çeken Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, "Korucu aile, aslında kendi öz ailesinin yanında büyüyemeyen, yetişemeyen çocuklarımız için geliştirilmiş bir sistemdir. Devletin koruması altına alınan bu çocuklarımıza, sıcak bir yuva, bir anne ve baba desteği sunmak amacıyla, uygun ailelerin yanına yerleştirilirler. Elbette bu sistemin belirli şartları ve kuralları vardır. Devlet, bu süreci oldukça titiz ve sıkı bir şekilde takip etmektedir. Ancak nihayetinde, her çocuk bir aile yanında büyümeyi hak eder .Çünkü çocukların güçlü ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için aile ortamı büyük önem taşır. Ailelerimiz, toplumsal, milli ve manevi değerlerimizin aktarıldığı yerdir. Kimliğimizin ve kişiliğimizin şekillenmesinde en önemli unsur da yine aile yapımızdır. Biz de bu anlayışla, koruyucu aile sistemi aracılığıyla çocuklarımızın bu yönünü desteklemeye çalışıyor, onları sevgi dolu aile ortamlarında büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.



"Ailesine ve milletine faydalı bir birey haline getirmek için özenle eğitmelidir"

Programda korucu aile konusuna ilişkin manevi değerlerle ilgili konuşan Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Çakır ise, "İslam dini, yetimlere sahip çıkmayı, onları gözetmeyi ve korumayı teşvik eder. Bu nedenle, koruyucu aile sistemi dinen bir sakınca taşımamaktadır. Ancak uygulamada dikkat edilmesi gereken bazı dini hassasiyetler vardır. Koruyucu ailenin yanında yetişen çocuk, bu ailenin soyundan gelmediği için evlatlık statüsünde değerlendirilemez. Aralarında evlenme engeli oluşmaz ve bu sebeple birbirlerine mahrem değillerdir. Aynı şekilde, soy bağı bulunmadığı için mirasçı da olamazlar.Koruyucu aile, bakımını üstlendiği çocuğun malını onun maslahatı ve ihtiyaçları doğrultusunda harcamalıdır. Devlet, çocuğun bakımı için belirli bir maddi destek sunmaktadır. Bu destek yalnızca çocuğun gıda, giyim, eğitim, barınma ve sosyal ihtiyaçları için kullanılmalı, ihtiyaçlardan artan kısım ise çocuğun adına açılan bir hesapta muhafaza edilmelidir.Koruyucu ailenin üçüncü ve en önemli sorumluluğu ise çocuğa güzel bir terbiye vermektir. Doğruyu, güzeli, iyiyi öğretmeye çalışmalı onu kendisine, ailesine ve milletine faydalı bir birey haline getirmek için özenle eğitmelidir.Çocuk da büyüdüğünde, kendisine bakan ve yetiştiren koruyucu anne ve babasına vefalı davranmalı, ihtiyaç duymaları halinde imkanı ölçüsünde onlara yardım etmeye çalışmalıdır" diye konuştu.

Çorum'da korucu ailelik yapan ve çok kıymetli olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, "Oğlum 10 yaşında, küçük kızım ise 9 yaşında. Şu an, sanırım en eski koruyucu ailelerden biri olabilirim. 2011 yılında bu yola çıktım. Özellikle 2012 yılındaki 'Gönül Elçileri' projesini asla es geçemem. Çünkü o proje gerçekten çok önemliydi. Bize hem özel hissettirdi hem de yaptığımız şeyin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı" şeklinde konuştu.

Programa, Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'nın eşi Feyza Aşgın, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, kadın muhtarlar, paydaş kurumların kadın yöneticileri ve personeli, ilin önde gelen kanaat önderleri, çocuk alanında görev yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile korucu aileler katıldı.