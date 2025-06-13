Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD) Başkanı Eyyüp Pehlivan, yaz aylarında araçlarını açık alanda park eden sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Özellikle kırsal ve ormanlık bölgelerde camı veya kapısı açık bırakılan araçların içerisine yılan, kene ve benzeri haşerelerin girebileceğini ifade eden Pehlivan, bu durumun ciddi hayati riskler taşıdığına dikkat çekti.

Pehlivan, “Koltuğun altına gizlenen bir yılan veya torpido içine giren bir kene, sürücü ya da yolcu için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Araç içerisine binmeden önce mutlaka görsel kontrol yapılmalı” dedi.

AÇIK CAMLARDA BEYAZ İNCE ÖRTÜ KULLANILMALI

Sıcak havalarda araç camlarının zorunlu olarak açık bırakılması gerekiyorsa, bu açıklıkların ince ve beyaz bir örtüyle mutlaka kapatılması gerektiğini vurgulayan Pehlivan, “Beyaz örtü hem haşereleri uzak tutar hem de güneş ışığını yansıtarak içerinin fazla ısınmasını önler” diye konuştu.

POLEN FİLTRESİ HAYAT KURTARIR

Araçlardaki yolcu kabini havalandırma (polen) filtresinin önemine de değinen Pehlivan, bazı sürücülerin bu parçayı masraf görerek iptal ettiğini dile getirerek, “Bu filtre sadece toz için değil, dışarıdan gelen haşerelere karşı da koruyucu görev görür. Mutlaka takılı ve sağlam olmalı” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK ÖNLEMLER, BÜYÜK FELAKETLERİ ÖNLER

Alınacak küçük önlemlerin büyük felaketleri önleyeceğini kaydeden Eyyüp Pehlivan, “Araçlarınızı özellikle açık alanlarda uzun süre bırakıyorsanız, camları ve kaputu kapatın, içine binmeden önce gözle kontrol edin. Küçük önlemler büyük tehlikeleri engeller” şeklinde konuştu.