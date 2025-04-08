Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Son olarak motorine gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimlere göre, motorin fiyatlarında indirime gidilecek.

Motorinin litre fiyatına bu geceden geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM YOK

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.