Dün gece yarısından itibaren benzine yapılan 1 lira 46 kuruşluk indirim, araç sahiplerine biraz olsun nefes aldırdı. Bu gelişmenin ardından gözler motorine ve LPG'ye çevrilmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren motorine indirim, LPG'ye ise zam gelecek.