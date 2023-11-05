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TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyonuyla birlikte ‘yeniden değerleme oranı’ yüzde 58.46 oldu. Cumhurbaşkanı’nın yetkisi çerçevesinde 2024 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 11.69, en yüksek yüzde 87.69 olarak belirlenecek. Buna göre, 2024 yılı için vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı da ortaya çıkarken özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) miktarı da hesaplandı. Peki, Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte Araç sahiplerinin 2024’te ödeyeceği MTV tutarları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilerle birlikte ‘Yeniden Değerleme Oranı’ da belli oldu. 2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranı yüzde 58.46 oldu. Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte araç sahiplerinin ödeyeceği zamlı 2024 MTV miktarı da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı’nın yetkisi çerçevesinde 2024 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 11.69, en yüksek yüzde 87.69 olarak belirlenecek.

Cumhurbaşkanının diğer vergi ve harçlara ilişkin artırma ve azaltma yetki sınırı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde farklı olarak uygulanıyor. Bu vergide artırma yetkisi yüzde 50 iken, Cumhurbaşkanı MTV artış oranını Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 20’sinden az belirleyemiyor. Başka bir ifade ile artış oranında yüzde 80’e kadar indirim yapma yetkisi bulunuyor.

MTV’DE 3 FARKLI KADEMEDE VERGİLENDİRME YAPILIYOR

Buna göre Cumhurbaşkanı’nın yetkisi çerçevesinde 2024 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 11.69, en yüksek yüzde 87.69 olarak belirlenecek.

Öte yandan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde 1 Ocak 2018’den sonra tescil edilen araçlar için değerine göre 3 farklı kademede vergilendirme yapılıyor. Tescili bundan önce yapılanlarda ise tek kademeli vergi alınıyor.

İŞTE ARAÇ SAHİPLERİNİN TAHMİNİ OLARAK ÖDEYECEĞİ MTV TUTARLARI

Buna göre değeri 180 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasında 1300 cm3 altındaki araçların vergisi 3 bin 359 lira olacak. Bu kategoride 16 yaş ve üzeri araçların vergisi ise 347 lira olacak.

1801-2000 cm3 arasındaki değeri 425 bin lirayı aşmayan 1-3 yaş arasındaki aracın vergisi 17 bin 920 lira, bunu aşanların vergisi ise 19 bin 554 lira olacak.

CUMHURBAŞKANI'NIN DEĞİŞİKLİK YETKİSİ

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde bulunuyor.