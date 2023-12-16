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Amasya’da bir otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu. Feci kazada otomobilin genç sürücüsü Anıl Aşçı olay yerinde hayatını kaybetti.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, BİR EĞLENCE YERİNDE ÇALIŞAN ANIL AŞÇI’NIN (25) KULLANDIĞI 35 KFY 09 PLAKALI OTOMOBİL SEYİR HALİNDEYKEN İSTASYON KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDEN YEŞİLIRMAK NEHRİ’NE UÇTU.

Edinilen bilgiye göre, bir eğlence yerinde çalışan Anıl Aşçı’nın (25) kullandığı 35 KFY 09 plakalı otomobil seyir halindeyken İstasyon Köprüsü üstünden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu.

Geç saatlerde yaşanan kazanın bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve acil sağlık görevlileri sevk edildi.

Vinç yardımıyla sudan çıkartılan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZAYI ANLATAN VATANDAŞLARDAN DOĞAN DALAKÇI, “OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI YEŞİLIRMAK’A DÜŞMÜŞ. SÜRÜCÜSÜ VEFAT ETTİ” DEDİ. FEVZİ ASLAN DA ARKADAŞLARINI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ.

Önce araç sonra da ceset torbasına konulan sürücünün cenazesi halata bağlanarak vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı.

Talihsiz gencin kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayı anlatan vatandaşlardan Doğan Dalakçı, “Otomobil köprüden aşağı Yeşilırmak’a düşmüş. Sürücüsü vefat etti” dedi.

Fevzi Aslan da arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

ÖNCE ARAÇ SONRA DA CESET TORBASINA KONULAN SÜRÜCÜNÜN CENAZESİ HALATA BAĞLANARAK VİNÇ YARDIMIYLA YUKARI ÇIKARTILDI.