Ziraat Odası Başkanı Özdemir 2024 yılı arazi biçim fiyatlarının belirlendiğini söyledi.

Fiyatların belirlenmesi için Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri, çiftçiler ve biçerdöver işletmecileri Ziraat Odası'nda bir araya geldi.

Yapılan toplantı sonrasında 2024 yılı arazi biçim fiyatlarının taban arazileri için dönüm biçim fiyatının 170 TL, engebeli araziler için ise 180 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Özdemir, açıklamasının sonunda yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.