Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada yaralanan 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Merkez Sur ilçesi kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında İ. ve P. aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Veysi İ. (30) hayatını kaybetti.