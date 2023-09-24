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Çorum 'da arazi anlaşmazlığı nedeni ile kardeşler arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Eskice köyünde arazi anlaşmazlığı nedeni ile Cafer Y. (54) ile kardeşi Şükrü Y. (47) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş birbirini sopayla darp ederek yaraladı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cafer Y. ile kardeşi Şükrü Y'nin bir birlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.