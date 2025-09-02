Sungurlu İhtisas Savunma Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Arca Savunma, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan Teknofest 2025’te stant açacak.

Firma yaptığı açıklamada, “Milli teknoloji hamlesiyle dolu standımızda sizleri de ağırlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerine yer vererek tüm teknoloji meraklılarını davet etti.

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest, her yıl binlerce katılımcıyı ve ziyaretçiyi ağırlıyor.

