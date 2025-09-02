Çorum’da Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kadeş Barış Meydanı'nda soykırımcı İsrail'i protesto etti.

Filistin'in yanında olduklarını belirten platform üyeleri, Siyonist İsrail'i sloganlarla lanetledi.

EylemeCHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ve platform üyeleri katıldı.

Eylemle ilgili bir açıklama yapan Tahtasız; "Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Çorum’da Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla Kadeş Meydanı'nda bir araya geldik; çünkü biz, savaşın değil barışın tarafıyız. Filistin halkının yalnız olmadığını haykırdık, çocukların yaşaması için ses verdik. Halkların kardeşliği, emperyalizme karşı barış mücadelesiyle büyüyecek. Farklılıklarımızı zenginlik sayan, önyargısız bir toplum mümkün. Demokrasiye, insan haklarına ve birlikte yaşama kültürüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Barışın sesi, halkın iradesiyle yükselecek." ifadelerini kullandı