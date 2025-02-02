Sungurlu İhtisas Savunma Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Arca Savunma, Türkiye'de 2024 yılında rekor kıran savunma havacılık ihracatının gurur tablosunda 5. sırada yer aldı.

Savunma Sanayi Başkanlığı, 2024 yılında savunma havacılık sektörlerinde ihracat rekoru kiran firmaları açıkladı.

Listenin başında 1 milyar 831 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin gururu Baykar yer aldı.

İkinci sırada 750 milyon dolar ihracatla Tusaş, üçüncü sırada 644 milyon dolarla Asfat ve dördüncü sırada ise 610 milyon dolarla MKE yer aldı.

Sungurlu'nun gururu Arca Savunma ise 600 milyon dolarlık ihracatla beşinci sıraya yükseldi. Arca Savunma’nın, yaptığı yeni sözleşmelerle önümüzdeki yıllarda ihracat sıralamasında üst sıralara çıkması bekleniyor.

(Sungurlu Gazetesi)