Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yeni makam aracı, hem yerel hem de ulusal basında tartışmalara neden olurken, konuyla ilgili bir açıklamada AK Parti Kurucu İl Başkanı, 22. Dönem Çorum Milletvekili, 17. ve 18. Dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü’den geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Av. Muzaffer Külcü, “Belediyemiz, Başkanlıkça kullanılmak üzere yeni bir araç almış. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız kullansınlar inşallah” dedi.

Tartışmaların Belediye Meclisi’nde gündeme gelmesiyle büyüdüğünü ifade eden Külcü, yerelde başlayan tartışmanın ulusala olumsuz algıya sebep olacak bir boyutla taşındığını söyledi.

Niyetinin bir tarafın haklı ya da haksız olduğuna işaret etmek olmadığını belirten Külcü, “Çünkü sosyal olayların tek doğrusu yoktur. Konuya nereden baktığınıza göre anlayışınız değişebilir” açıklamasında bulundu.

Külcü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

ARAÇ ARIZA YAPAR MI?

“11 yaşında 300 bin km de bir aracın arıza yapmayacağını, daha kullanılabileceğini söyleyenler var. Makam araçları çok kullanılan ve yorulan araç tipleridir. Aslında pazarlamacıların araçları gibi km yorgunudur.

Biz de 2 kez yolda kalmıştık. 10 yaşında olan araç, bir kez Ankara'dan gelirken hız yapma kabiliyetini yitirmişti. 30-40 km hızla Çorum'a dönmüştük. Bir kez de sabah 06.30 da Sungurlu çıkışında kalmış ve o saatte Sungurlu zabıtasından istediğimiz araçla havalimanına yetişmeye çalışmıştık. Tamir giderleri çok yüksek bedellere ulaşmıştı. Bu sebeple yeni bir araç (bağış yoluyla) edinmiştik.

ALINAN BELEDİYEYE KALIR

Son 40 yıla baktığımızda her başkan döneminde bir araç alınmıştır. Turhan Kılıçcıoğlu döneminde alınan araç, bir dönem Arif Ersoy tarafından kullanılmıştır. İkinci dönem yeni bir araç alınmıştır. Turan Atlamaz, bu aracı bir süre kullanmış, sonra yenisi alınmıştır. Bu araç da bir dönem tarafımızca kullanılmış ve şimdi değiştirilen araç alınmıştır. Yeni araç da 2029'a kadar kullanılacak. Ondan sonra Allah bilir kim kullanacak. Mahkeme kadıya mülk değildir. Alınanın belediyenin ve şehrin malı olduğunu düşünerek değerlendirme yapmak uygun olur diye düşünüyorum.

4 MAKAM ARACI

Tartışmaların bence bir haksız yanı da 4 tane makam aracı iddiasıdır. Kastedilen araçlar minibüslerdir. Bunlar çalışma ekiplerinin, belediye personelinin, il dışından gelen misafirlerin çoğunlukla kullandığı araçlar olup makam aracı değildir. Bunlar hizmet araçlardır. Her belediyede vardır. İhtiyaç olması dolayısıyla da olmalıdır. Bir tanesi de bizim dönemimizde alınmıştı. Öncesinde defalarca Valiliğin aracını ya da bir meclis üyesi arkadaşımızdan benzer aracı istediğimiz olmuştu.

5.000 KM 2. EL DEĞİLDİR

Bu konuda Belediye tarafından yapılan açıklamalar da doğru bulmadığım husus ikinci el meselesidir. Şahsi kanaatim o ki; Çorum Belediye Başkanı'na biraz düşük bedelli olsun diye ikinci el araç alınmamalıdır. Bunu itibardan tasarruf olmaz gibi bir sakillik içerisinde de değerlendirmemek gerekir. Çünkü bu konuyu basitleştirmek olur. Belediye yönetimi de zaten böyle yapmış ve yasadan kaynaklanan satış sınırlaması dolayısıyla bu km’yi belirtmek cihetine gitmiştir. Alınan araç sıfır bir araçtır, böyle yapmakla da doğrusu yapılmıştır.

SİYASİ YORUMLARI ANLAYABİLİYORUM

Hemen bütün siyasi aktörlerce aleyhte açıklamalar yapıldı. Siyasilerin yaptıkları yorumları anlayabiliyorum. Bunların bazısı samimi düşüncelerdir, bazıları ise siyasetten söylenmiş sözler olabilir. Aynı düşünceyi taşısalar zaten aynı partide siyaset yapıyor olurlardı. Ancak bu tartışmaları mecrası dışına çıkarmamak gerekir.

ŞEHRİMİZ VE TOGG'LA İLGİLİ OLUMSUZ TARTIŞMALARA SEBEP OLUYOR

Yukarıda değindiğimiz tartışmalar belki zaman içinde kapanacak konulardır. Ancak gerek şehrimiz gerekse milli gururumuz TOGG'la ilgili olumsuz algı oluşturabilecek hususlardan kaçınmak gerekir.

Belediye tarafından da eleştirel değerlendirme yapanlarca da TOGG'la ilgili olumsuz tek cümle söylenmemişken olay başka bir noktaya çekilmiştir. Milletimizin hassasiyetlerinden nasibini almamış bazı kişi ve kurumlar olayı TOGG tartışmasına çevirmişlerdir. Bunlara fırsat vermemek gerekir.

Herkes fikrini elbette söyleyecek. Ama şunu bilelim ki yapılan her iş, alınan her mal bu şehirde ve belediyemizde kalacaktır. Konuşalım, tartışalım ama bu gerçeklerden uzaklaşmayalım.”