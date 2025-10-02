Temmuz ayında İtalyan Esplodenti Sabino'yu satın alan Türk mühimmat devi ARCA Savunma'nın son olarak Fransa'nın köklü şirketi Manurhin'i devralmaya hazırlanması Yunan basınını adeta çıldırttı.

Türk savunma sanayiinin Avrupa açılımı hız kesmiyor. Temmuz ayında İtalya'nın köklü kuruluşu Esplodenti Sabino'yu bünyesine katan Çorum merkezli ARCA Savunma, yeni bir atak daha yaparak bu kez Fransa'da şirket satın alıyor. Top mühimmatı üretiminde Türkiye'nin önemli aktörleri arasında bulunan ARCA, Fransızların ünlü Manurhin firmasını satın almak üzere görüşme yürütüyor.

Manufacture du Haut (MHR) adıyla da bilinen Fransız firma, mühimmat üretim makineleri ve seri üretim hattı tasarlayıp üretiyor. 2018 yılında yaşadığı bir darboğaz nedeniyle Mulhouse mahkemesinin kararı sonucu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli EDIC'e (Emirates Defense Industries Company) devredilen Manurhin, şimdi Türk ARCA Savunma tarafından satın alınacak.

Fransız haber sitesi Fusacq, şirket devrinin Paris yönetiminin onayına bağlı olduğunu bildirdi.

"Yabancı yatırım denetimi altında Fransız makamlarının onayına tâbî bu işlem, egemenlik, ihracat lisanslarının alınması, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı ve Fransa'daki endüstriyel varlığın sürdürülmesi gibi önemli stratejik konuları gündeme getiriyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde, ARCA Savunma'ya devri görüşülen Manurhin hakkında Fransız hükümetinin önündeki seçeneklerden şöyle bahsedildi:

"Hükümetin birkaç seçenek arasında karar vermesi gerekecek:

-Teknolojik yetkinlik ve endüstriyel sürekliliği garanti altına almak için şartlı onay

-Hassas faaliyetlerin bir kısmının veto edilmesi

-Sıkı kontrol altında gerçekleşecek teknolojik ortaklıkla birlikte kısmî onay.

Amaç, becerileri güvence altına almak, siparişleri korumak ve ihracat ortaklarının güvenini sürdürmektir. Mevcut sipariş ve denetim, karar aşamasında endüstriyel ivmenin ve şirket değerinin korunmasına yardımcı oluyor."

Kovan, mermi çekirdeği, kartuş doldurma, montaj, paketleme, balistik test gibi pek çok alanda makine üreten Manurhin, müşterilerine terzi usûlü ihtiyaca özel çözümler sunmasıyla biliniyor. Firma şimdiye kadar yaklaşık 60 ülkede seri üretim hattı ve makine kurulumu gerçekleştirdi.

İTALYA'DAN SONRA ŞİMDİ SIRA FRANSA'YA GELDİ

Türk savunma şirketlerinin Avrupa açılımı Yunan basınında bir kez daha paniğe yol açtı. Atina merkezli Pentapostagma, ARCA Savunma'nın Fransız Manurhin'i satın almak için yürüttüğü görüşmeleri şu ifadelerle duyurdu:

"Avrupa Türkler tarafından sistemli bir şekilde ele geçiriliyor. İtalyan savunma sanayiine yönelik sızmadan sonra şimdi sıra Fransa'ya geldi. Peki bütün bunlar hangi parayla, kim tarafından yapılıyor?

Türkiye'nin Avrupa SAFE savunma programına resmen katılım başvurusunda bulunması, uluslararası değişimlerin baskısı altında Avrupa Birliği'nin stratejik ortaklıkları değerlendirdiği, eski kıtadaki savunma endüstrisinin büyük baskı altında olduğu kritik bir zamana denk geldi.

Mühimmat makineleri üreticisi Fransız Manurhin'in Türk savunma şirketi ARCA Savunma'ya satışı için görüşme yürütülüyor. Manurhin, iflasın ardından 2018 yılında BAE şirketince satın alınmış ve daha sonra yine sessizce satışa çıkarılmıştı.

Manurhin'in elde edilmesiyle Türkler İtalya'dan sonra Fransa'ya da el atacak. Türkiye'nin, üye ülkelerin savunma kabiliyetlerini 2030 yılına kadar güçlendirmeyi amaçlayan 150 milyar avroluk kredi tahsisini öngören iddialı Avrupa Birliği programı SAFE'e (Avrupa Güvenlik Eylemi) katılım için resmi başvuruda bulunduğunu hatırlatırız.

Avrupa ülkelerinden başka savunma şirketleri de Türkiye'ye satılırsa Ankara, AB'nin yeniden silahlanma programına tam anlamıyla dahil olacak ve her şey değişecek."