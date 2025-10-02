Çorum'da okulda bir restorandan sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten sonra fenalaşan 30 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda meydana geldi

. Edinilen bilgiye göre, okulda eğitim gören 30 öğrenci, yemek için bir restorandan tavuk döner sipariş etti.

Okula gelen dürümleri yedikten bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri başladı.

Öğrencilerin rahatsızlandığını gören öğretmenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtisi gösteren 30 öğrenci, kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.