Çorum’un tanınmış simalarından İnşaat Mühendisi Günay Çimen'ın oğlu Arda Boran Çimen, Devlet Eski Bakanı Faruk Bal-Döndü Akkaşoğlu'nun kızları Mina Büke, Ankara- Gölbaşı'nda kıyılan nikah ile evlilik yolunda ilk adımını attı.

CHP geçmiş dönem Belediye Meclisi Üyesi ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Belediye Başkan Aday Adaylarından İnşaat Mühendisi Günay Çimen ve Ayşegül Çimen'in oğulları Arda Boran Çimen, eski Devlet Bakanı Faruk Bal ile Döndü Akkaşoğlu'nun kızları Mina Büke ile nikahlandı.



Ankara- Gölbaşı Villa Marry Garden & Lounge Salonu'nda düzenlenen nikah töreninde çiftlerin şahitliğini TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu ile CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yaptı.