Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Osmancık Ada Spor Kompleksinde devam eden tesislerin çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz ve Osmancıkgücüspor Başkanı Fatih Yer ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresi bütçesinden yapımı devam eden Badminton Salonu, Tenis Kortu, Yüzme Havuzu, atletizm pisti ve 1700 kişilik tribün inşaatında incelemelerde bulunan Arıcı firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Ferhat Arıcı Ada Spor Kopleksinde yapılacak bu spor tesislerinin Osmancık sporuna büyük katkı vereceğini belirterek emeği geçen milletvekili Oğuzhan Kaya olmak üzrere herkese teşekkür etti.