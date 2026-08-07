Çorum’da 2001 yılından bu yana otomotiv sektöründe hizmet veren Aydoğuş Otomotiv, dünyanın en büyük bağımsız otomobil servis ağı olan Bosch Car Service’nin yetkili servisi oldu.

25 yıldır Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Opel gibi marka bakım, onarım, ve teknik hizmetleri konusunda uzmanlaşmış ekibiyle Çorum halkına hizmet veren Aydoğuş Otomotiv, her marka ve model araca uçtan uca hizmet verebilen, dünyanın en büyük bağımsız otomobil servis ağı olan Bosch Car Service ağına katıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN DA BAKIMI YAPILIYOR

Bu kapsamda TSE belgesi alan Aydoğuş Otomotiv, her marka araçların elektrikli araçlar da dahil periyodik bakım, tamir ve onarımı yetkili servis garantisi bozulmadan yapılmakta.

BOSCH CAR GÜVENCESİYLE SIFIR ARAÇLARIN BAKIMI YAPILIYOR

Aydoğuş Otomotiv yetkilisi Hayrettin Yapar, Bosch Car yetkili özel servisi olarak sıfır araçların fabrika garantisi bozulmadan Bosch Car güvencesiyle periyodik bakımları yaptıklarını söyledi.

YEDEK PARÇA, BOYA, KAPORTA TAMİRİ

Aydoğuş Otomotiv olarak araçların periyodik bakım ve yağ değişimi, motor ve şanzıman kontrolleri, elektronik arıza tespiti (ECU, sensörler, ABS, hava yastığı sistemleri), klima ve soğutma sistemi bakımı, fren, süspansiyon ve direksiyon sistemi kontrolleri ve orijinal Bosch yedek parça temini ve montajı da yaptıklarını aktaran Yapar; “Kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek müşterilerimize güvenilir ve etkili çözümler sunmaktayız. Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Opel gibi özel marka araçların fabrika önerilerine uygun bakımlarını gerçekleştirmekte ve orijinal yedek parça kullanarak aracın performansını ve güvenliğini korumayı amaçlamaktayız. Her marka araçların elektrikli araçlar da dahil periyodik bakımlarını yetkili servis garantisi bozmaksızın gerçekleştiriyoruz. Aydoğuş Otomotiv olarak ayrıca, servis, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek araçların en güncel teknolojilere uygun şekilde bakım ve onarımlarını gerçekleştirmekteyiz.” dedi

Yapar, uzman kadro ve kaliteli hizmet anlayışıyla 7/24 servis hizmeti verdiklerini sözlerine ekledi.