Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen geleneksel iftar yemeği, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İftar programına Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, Millet İttifakı temsilcileri, CHP İl Başkanı Ümit Er, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, CHP Sungurlu Gençlik Kolları Başkanı Veysel Yeşeren ve bazı partililer katıldı.

İftar yemeğinde sorun ve taleplerini dile getiren köy halkı, eskiden olduğu gibi tekrar ‘belde’ statüsü kazanmak istediklerini söyledi.

CHP Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız ise Millet İttifakı iktidarında Arifegazili’nin tekrar belde olması için gereken çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Tahtasız, geleneksel iftar yemeğinde kendilerini buluşturan Muhtar Şükrü Yadigar ve tüm köy halkına teşekkür etti. (Haber Merkezi)