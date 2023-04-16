Alaca’da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Serkan Şener, ikinci İngilizce kitabını çıkarttı.

Serkan Şener, kitabıyla öğrencilere okul derslerinde ve sınavlarda yardımcı olarak onların başarı düzeylerini artırmayı hedefliyor.

Daha önce ilk kitabı ‘Proficiency in English Grammar’’ı yayınlayan Şener, ikinci kitabı

‘Mastering Proficiency in English Grammar’ı 8.,9.,10.,11. ve 12. sınıflar ile mezun dil öğrencilerine yönelik hazırladı.

Şener, Alaca’da iki yıldır İngilizce Öğretmenleri Zümre Başkanlığını da sürdürüyor.(Haber Merkezi)