Genç yaşta kaybettiğimiz İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu için bir mevlitte İskilip’te okundu.

İskilip’de Nihat Armutcu’yu seven çok sayıdaki seveninin bir araya gelerek okuttuğu mevlit hafta sonunda cenaze namazının kılındığı Şeyh Yavsi Cami’inde yapıldı.

Mevlide gelenlere izinde helva ve göbüt ekmek bulunan poşetler çıkışta ise gül suyu ve lokum ikram edildi. Mevlit programına çok sayıda İskilipli ve İskilipgücüspor futbol takımı idareci teknik heyet ve sporcuları katıldılar.