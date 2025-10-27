Elazığ’da yapılan Türkiye Karate Şampiyonasında Çorum Belediyespor sporcuları bir gümüş bir bronz madalya kazanarak milli takım seçmelerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

Gençler +76 kiloda Kayra Yağlı gümüş, 76 kiloda Kutay Tekin ise bronz madalya kazandılar.

Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Salonunda yapılan Ümit, Genç ve U 12 Türkiye Karate Şampiyonasında 51 ilden 1200’ün üzerinde sporcu mücadele etti. Çorum Belediyespor bu büyük şampiyonaya on sporcu katıldı.

Gençler +76 kiloda tatamiye çıkan Kayra Yağlı ise zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Yaman Yuşa Çakar ile zorlu bir mücadele sonunda kaybetti ve ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Gençler 76 kiloda mücadele eden Kutay Tekin zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği yarı final maçında kaybetti sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe iki sporcusunun kazandığı bu başarılar ile Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde mücadele etmeye hak kazandıklarını söyledi.