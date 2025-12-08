Yakın zamanda genç yaşta vefat ederek aramızdan ayrılan İskilip ve Çorum spor camiasın sevilen spor insanı, İskilipgücüspor Başkanı, Eski TÜFAD Başkanı ve antrenörü Nihat Armutçu’nun vefatı üzerine kulüp yönetimi Olağanüstü Genel Kurul ile yeni başkanını seçti.

Kurulduğu günden buyana Nihat Armutcu ile birlikte büyük bir özveri ile gençler için mücadele eden Bahadır Telli kulübün yeni başkanı oldu.

Cumartesi günü İskilip Belediyesi Temenne Sosyal Tesislerinde yapılan Genel Kurula İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ak Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci ile İskilipgücüspor kulübü üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin oylanarak kabul edilmesinin ardından seçimle geçildi.

Yapılan seçim sonucunda Bahadır Telli Başkanlığında oluşan yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Bahadır Telli, Başkan Yardımcısı Bahadır Telli, Sayman Menmet Demirci, Sekterek Orhan Ağzıkara, Feyzullah Özcan, Burak Demir, Feti Uludağ, Mehmet Kurt ise üye olarak görev aldı. Denetleme Kurulu M. Emre Kopkop, Selami Karagöz ve Ömer Dalkuç’dan oluştu.

Seçimin ardından söz alan İskilipgücüspor Başkanı Bahadır Telli bir knuşma yaptı. İskilipgüçüspor’u rahmetli Nihat Armutcu’dan aldıkları emaneti hakettiği yerlere taşımak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini belirten Telli “Özü 1986 yılında İskilip Demirspor ile başlayan, 2002 yılından itibaren günümüze İskilipgücü olarak süre gelen bir ekolden bahsetmek istiyorum.

Tüm misyonu iyi insan, iyi vatandaş ve ahlaklı birey yetiştirmek olan, önceliği İskilip’e, İskilipli gençlere çocuklara veren bir sivil toplum kuruluşudur İskilipgücü. Memleket adına tek derdi memleket olan koca yürekli insanların, elini taşın altına korkusuzca koyabilecek gönül dostlarının mekanıdır İskilipgücü. Ortak derdimiz İskilip diyerek maddi manevi birlikteliğini İskilipgücü çatısı altında sonsuz sadakatla bağlı neferlerin odak noktasıdır.

İskilipgücü. Nihat Hocamızın mirasıdır İskilipgücü. onun çizdiği misyonda, tüm vizyonu İskilip olan bir anlayışla tüm gönüldaşlarımla devam edeceğiz Allah’ın izni ile. burada birkaç kişinin ismini zikretmeden edemeyeceğim. Belediye Başkanımız, kulübümüzün değerli üyesi Kıymetli ağabeyimiz İsmail Çizikçi’ye her daim yanımızda olduğundan ve olacağından şükranlarımızı sunuyorum. Maddi manevi her türlü desteği bizden esirgemedi. Minnettarız. İzmir Kuşgöz Vinç sahibi Kıymetli Büyüğümüz İsmet Kuşgöz, kulübümüze sağlamış olduğu en az 10 yıl kullanabileceğimiz antrenman ekipman desteği ile bizleri çok mutlu etti. İskilip’in evlatları adına, İskilipgücü adına şükranlarımızı sunuyorum. Sağolsun varolsun inşallah. Tabi ki bir teşekkürü de İskilipgücü Ailesinin cefakar fedakar yönetim ve denetim kurulu üyeleri kıymetli arkadaşlarım, ağabeylerim hak ediyor.

Tüm zorluklara beraber göğüs gerdiğimiz, maddi manevi yıpransa da birlikte omuz omuza verdiğimiz değerli insanlar. Varlığınız daim olsun inşallah. Ve son teşekkürü de İskilipgücü’ne gönül vermiş değerli gönül dostlarımız. Sizlerin desteği ile memleket adına güzel şeyler yapma gayretinde olacağımızdan şüpheniz olmasın. Birlikte el ele omuz omuza memleketin geleceği evlatlarımızı daha güçlü kişilikli, karakteri yüksek, vatanına milletine bağlı yetiştirmeye söz veriyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kıymetlimiz Nihat Hocamıza Allahtan rahmet diliyorum. Ruhu şad makamı âli olsun inşallah. “ dedi.