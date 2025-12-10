Çorum FK’da Pendikspor maçında gol perdesini açan Yusuf Erdoğan kırmızı siyahlı forma ile bu sezon dördüncü golünü attı.

Maçta hücumsal anlamda çok koşan ve mücadele eden Yusuf Erdoğan sol kanattan organize gelişen atakta rakip savunmadan kurtulduktan sonra uzak köşeye çok yavaş gitmesine karşın ağlarla buluştu.

Maçın yardımcı hakeminin anlamsız ofsayt bayrağı VAR olması güme gidecek bir golü saydırdı.

Bir metre geriden çıkılan bir pozisyonda kalkan ofsayt bayrağı VAR ile hata giderildi ve Yusuf Erdoğan ve takım arkadaşları gol sevincini iki dakikalık inceleme sonrasında yaşadılar.