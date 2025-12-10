Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Pendikspor maçında oynanan futbolun ve verilen mücadelenin Süper Lige çıkana kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.

Dere maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘İşte bizim Çorum FK'mız, İşte bizim çocuklar. ARCA ÇorumFK'mız, evimizde konuk ettiğimiz lider Pendikspor'u 2-0'lık net bir skorla mağlup ederek altın değerinde 3 puanı hanemize yazdırdı. Sezon uzun, rakiplerimiz güçlü, top yuvarlak, futbol ise 90 dakika... İlk günden beri takımımıza ve yönetimimize güveniyoruz. Hüseyin Hocamız yeni ve takıma olan dokunuşları bugün olduğu gibi kendini göstermeye başlıyor. Camia olarak kenetlenmeli, bu oyunu ve Süper Lig irademizi; hedefimize ulaşana dek oynayacağımız tüm karşılaşmalarda sahaya yansıtmalıyız.

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran büyük ÇorumFK taraftarını kutluyorum. Biz inandık, başaracağız. Süper Lige çıkacağız’ dedi.