Arca Çorum FK’nın tecrübeli kalecisi Sehiç, Pendikspor galibiyetinin ardından takımın ikinci golünü atan Eze’yi sırtında taşıdı.

Ligde zirveden uzaklaşmamak adına kritik maçta lig lideri Pendikspor’u 2-0 yenen kırmızı siyahlı takımda maçın ardından büyük sevinç yaşandı.

Orta yuvarlakta Yusuf’un çektirdiği üçlüğün ardından soyunma odasına yönelen kırmızı siyahlı futbolculardan Eze kaleci Sehiç’in sırtında bu yolculuğu yaptı.

Bu yolculuk sırasında trübündeki taraftarların alkışları eşliğinde Sehiç ve Eze son derece mutlu bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttular.