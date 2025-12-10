Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Çorum FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, Çorum FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Çorum FK karşılaşması, 13 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.